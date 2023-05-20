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Trakyalı Darth Vader Birce Akalay

Birce Akalay, “Star Wars” hayranı arkadaşının doğum günü partisine Darth Vader kostümüyle katıldı, Roman havası eşliğinde göbek attı. İşte detaylar...

Trakyalı Darth Vader Birce Akalay

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün Asmalımescit’teki Corridor Bar’ın ortaklarından, ‘Hayko’ adıyla da bilinen Murat Hayk Davulcu’nun doğum günü partisine katıldı. Oyuncu, “Star Wars” hayranı olan arkadaşına sürpriz yaparak Darth Vader kostümü giydi. Kutlamanın yapıldığı mekâna Roman müzikleri eşliğinde göbek atarak gelen Akalay, görenleri gülümsetti. Akalay sürpriziyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Aslında trompetli, bandolu bir sürpriz yapacaktım ama bulamadım. Ayıptır söylemesi bu ekonomik durumda kalabalık bir bando ekibi getirmek hayli maliyetli. Sonra aklıma sokaklardaki müzisyen dostlarımız geldi. Onlarla birlikte bir espri yapalım dedik. Hayko çok seviyor Darth Vader’ı. Geçenlerde de Trakya’da bir Ironman vardı, müzik eşliğinde dokuz sekiz oynuyordu. Videosunu Hayko’ya atmıştım, çok sevmişti."

Trakyalı Darth Vader Birce Akalay
Darth Vader kostümü giyen ve sokakta darbuka eşliğinde göbek atan Birce Akalay’ı görenler cep telefonlarına sarılıp o anları kayıt altına aldı.

Trakyalı Darth Vader Birce Akalay

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