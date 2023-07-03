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Birce Akalay'dan sevgili açıklaması

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Birce Akalay'dan aşk açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Birce Akalay'dan sevgili açıklaması

Birce Akalay, Marie Claire dergisinin yeni sayısında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Oyuncu, 40’lı yaşlardan beklentisini de şu sözlerle dile getirdi: “40 yaş döngüsüne geçtiğimiz yıl girdim. Dengede, makul ve nihayet kendime özenliyim.”

Birce Akalay'dan sevgili açıklaması
Birce Akalay,, Marie Claire dergisinin temmuz sayısının kapak kızı oldu.

Birce Akalay'dan sevgili açıklaması

Akalay, “20’li ve 30’lu yaşlar nasıldı? Bu süreçte nasıl bir kadına evrildiniz? Ve 40’lardan beklentiniz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “20’ler tüy gibiydi, rüzgârla oradan oraya savrulur zamanla dans ederdi. 30’lar bir noktaya kadar Notre Dame’ın kamburu Quasimodo gibi... Şu an 39 yaşımdayım. Hatta tam da 40’ımdan aldığım ilk gün yazıyorum bunu. Ben o 40 yaş döngüsüne geçtiğimiz yıl girdim. Bu sene yine 30’ların son çırpınışları geldi ama artık tamamım bence 4x10 geldi. Artık çok huzurluyum bu yüzden. Dengede, makul ve nihayet kendime özenliyim.”

 Birce Akalay'dan sevgili açıklaması

İLİŞKİM YOK HENÜZ ÂŞIK DEĞİLİM

Birce Akalay, aşk hakkında şunları söyledi: “Aşk müthiş bir şey. Ben hemen hemen her şeyi aşkla yapmayı seviyorum. Şu an ilişkim yok, henüz âşık değilim.”

Birce Akalay'dan sevgili açıklaması

Oyuncu, ilk aşkını da anlattı: “İlk aşkım ilkokuldaydı. İsmi Selim’di. Ben birinci sınıftım, o beşinci. Hayran hayran onu izlerdim bahçede teneffüste.” Akalay, artık iç huzurunun yerinde olduğunu sözlerine ekledi: “Mutsuzsam da birkaç gün eve kapanır, kimseyle görüşmez, bol bol düşünür yazar meselemi çözerim. Kimsenin kimseyi mutsuz etmeye hakkı olmadığını düşünüyorum.”

 

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