Birce Akalay telefonunu kapattı! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Birce Akalay, bir arkadaşının davetine katılmak için Bodrum tatilini yarıda kesip, İstanbul'a gitti.

Asmalımescit Corridor adlı mekanda görüntülenen oyuncu, "Bu sezon çok çalıştım eğlenmeyi ve tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Önümde birçok proje var ve işin içinden çıkamıyorum. Telefonlarım susmuyor, o yüzden uçak moduna aldım" dedi.

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