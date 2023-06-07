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Birce Akalay'a şok haber!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kendisini arkadaşı gibi tanıtan bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışmasını anlattı. İşte detaylar...

Birce Akalay'a şok haber!

Birce Akalay ve reklamcı Ali Taran, Etiler’deki bir mekânda buluştu.

Birce Akalay'a şok haber!

Bir süre sohbet eden ikiliden Birce Akalay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Birce Akalay'a şok haber!

Geçtiğimiz günlerde kendisini arkadaşı gibi tanıtan bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışılan Birce Akalay, yaşadığının kötü bir deneyim olduğunu ifade etti: “Senelerdir böyle olayları duyuyoruz. Bir sürü arkadaşımızın başına geldi. Hep de dikkat ediyoruz ama bu kadar kapsamlı, bu kadar cesur, başkasının kimliği ile girip konuşacak kadar bir suç ile karşılaşmamıştım. Bana da kötü bir deneyim oldu. Herkes dikkat etsin”

Birce Akalay'a şok haber!

Sezon finali yapan 'Kuş Uçuşu' dizisinin ardından bir süre dinleneceğini belirten Birce Akalay, tatil için Bodrum’a ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Birce Akalay'a şok haber!

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