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Birce Akalay'dan hayranlarına müjde

Güzel oyuncu Birce Akalay alışveriş için geldiği Kanyon'da objektiflerimize takıldı.

Birce Akalay'dan hayranlarına müjde

Bir mağaza çıkışı görüntülediğimiz güzel oyuncu yeni bir dizi projesi ile ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Sonrasında arkadaşları ile yemek yiyen Birce Akalay Kanyon'dan ayrıldı.

Birce Akalay'dan hayranlarına müjde

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