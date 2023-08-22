Birce Akalay'dan hayranlarına müjde

Bir mağaza çıkışı görüntülediğimiz güzel oyuncu yeni bir dizi projesi ile ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Sonrasında arkadaşları ile yemek yiyen Birce Akalay Kanyon'dan ayrıldı.

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