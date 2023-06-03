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Tolgahan Sayışman'dan anlamlı etkinlik

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Watergarden İstanbul'da Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Tolgahan Sayışman'dan anlamlı etkinlik

Tolgahan Sayışman, önceki gün Watergarden İstanbul'da Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

  Tolgahan Sayışman'dan anlamlı etkinlik

Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde tedavi gören 20 çocukla bir araya gelerek, eğlence dolu bir gün geçmelerini sağlayan Sayışman, görenlerin takdirini topladı.

Tolgahan Sayışman'dan anlamlı etkinlik
Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte Watergarden İstanbul'da çocukları ağırlayarak akıllardan silinmeyecek eğlence dolu vakitler yaşatan Sayışman, ilk olarak Alice İn Multiverse müzesini gezmelerinin ardından, playland oyun alanında keyif dolu zaman geçirdiler.

Tolgahan Sayışman'dan anlamlı etkinlik
Bu anlamlı etkinlik sonrası kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Tolgahan Sayışman, "Bu evlatlarımız uzun süredir yoğun tedavi görüyor. Benim için hastalıkların en iyi ilacı moraldir. Evlatlarımıza ufakta olsa moral olmaya çalıştım. Onların yüzünün güldüğünü görmek beni daha da mutlu ediyor. Buradan çocuklarımızın tedavi sürecinde canla başla mücadele veren hocalarımıza ve Watergarden İstanbul ailesine gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklar ne zaman isterlerse Tolgahan abileri onların her daim yanında olacak" dedi.

Tolgahan Sayışman'dan anlamlı etkinlik

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