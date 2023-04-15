İki çocuk babası Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan'ın babasına olan benzerliği, "yok artık" dedirtti.

Oğlunu geçtiğimiz günlerde kuaföre götüren oyuncunun, 4 yaşındaki oğlu Efehan'ı görenler, "Babasının oğlu" demekten kendilerini alıkoyamadılar.



2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Sayışman'ın Alina adında kızı da bulunuyor.

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