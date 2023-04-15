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Tolgahan Sayışman'ın oğlunun babasına benzerliği "yok artık" dedirtti

Son olarak Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde yer alan Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan'ın babasına olan benzerliği, "yok artık" dedirtti. İşte detaylar...

Tolgahan Sayışman'ın oğlunun babasına benzerliği "yok artık" dedirtti

İki çocuk babası Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan'ın babasına olan benzerliği, "yok artık" dedirtti.

Tolgahan Sayışman'ın oğlunun babasına benzerliği "yok artık" dedirtti

Oğlunu geçtiğimiz günlerde kuaföre götüren oyuncunun, 4 yaşındaki oğlu Efehan'ı görenler, "Babasının oğlu" demekten kendilerini alıkoyamadılar.

Tolgahan Sayışman'ın oğlunun babasına benzerliği "yok artık" dedirtti
2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Sayışman'ın Alina adında kızı da bulunuyor.

Tolgahan Sayışman'ın oğlunun babasına benzerliği "yok artık" dedirtti

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