Tolgahan Sayışman'dan deprem sonrası radikal karar

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, üç yıllık birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandırmışlardı. 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.



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Ünlü çift, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza attı. Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikye Arnavutluk'a taşındı. Bilim insanlarının Marmara depreminin yaklaşmasını söylemesi üzerine eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın alan Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

İSTANBUL'DAKİ EVİMİZİ KAPATMADIM

Tamamen Arnavutluk'a yerleşmediğini belirten Sayışman, şu ifadeleri kullandı:

Yılın altı ayı burada diğer yarısında ise ülkemde olacağım. Zaten uçakla Antalya'dan daha yakın. Hiç taşınmamışım gibi beni sık sık göreceksiniz. İstanbul'daki evimizi zaten kapatmadım. Ülkemizde de yaşayacağız. Artık iki ülkede evim var. Ünlü isim, Arnavutluk'un da deprem bölgesi olmasına ise "Orada bizim kadar büyük deprem beklenmiyor" karşılığını verdi.

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