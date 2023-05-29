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Tolgahan Sayışman'dan oğlu Efehan ile ilgili flaş açıklama

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan ile ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Tolgahan Sayışman'dan oğlu Efehan ile ilgili flaş açıklama

'Eğlence Her Yerde' sloganı ile bu yıl ilk kez Ateşehir'de açık havada gerçekleştirilen HUPALUPA GO Festivali'ne ünlü akını yaşandı. Festivale katılan isimlerden Tolgahan Sayışman, kızı Alina'ya hediye almaya geldiğini ifade ederek, "Pembe oyuncak olduğunda akan sular duruyor Alina için... Yakın zamanda doğum günü var çok istediği bir oyuncak vardı onu almaya geldim" dedi.

Tolgahan Sayışman'dan oğlu Efehan ile ilgili flaş açıklama
Yakışıklılığıyla sosyal medyada çok konuşulan oğlu Efehan hakkında yöneltilen soruya da cevap veren Sayışman, "Çok güzel yorumlar geliyor Efehan'la ilgili. 'Boynuz kulağı geçecek' yorumları yapılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor tabii. Oyuncu olmak istemesiyle alakalı çok yorum alıyorum ama bunu cevaplamak için çok erken. Bunu zaman gösterir" dedi.

Tolgahan Sayışman'dan oğlu Efehan ile ilgili flaş açıklama

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