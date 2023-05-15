  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tolgahan Sayışman'dan sert açıklamalar

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki gösterdi.

Tolgahan Sayışman'dan sert açıklamalar

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Sayışman geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Oğulları Efehan’ın 4. yaşını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde kutlayan Sayışman ailesi, doğum günü partisi öncesi gazetecilerin isteğini geri çevirmeyerek röportaj verdi. Tolgahan Sayışman ailesi ile ilgili sorular üzerine, "Üç sene çok çabuk geçti. Nice dört seneler boyunca nice mutlu yaşları olur inşallah. Efe bu sene arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak istedi. Bizde onun için böyle bir organizasyon düzenledik." dedi. İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Almeda ise, "İkisi de baya hareketli çocuklar. Durduramıyoruz bazen enerjileri çok yüksek. Aslında Tolgahan'da bende sakin çocuklarmışız. Demek ki bizim yapamadıklarımızı onlar çıkarıyorlar." dedi. Yaz programını da anlatan ikiliden Tolgahan Sayışman, "Bu yaz ticaretle alakalı yapmak istediğim işler var. Onun dışında bir film projesi düşünüyorum. Anne ve çocuklar bu sene bol bol gezip eğlenecekler ben ara ara onlara katılacağım. Tatilin tadını çocuklar çıkaracak." dedi

Tolgahan Sayışman'dan sert açıklamalar

"TOLGAHAN SÖZÜNÜ TUTMADI"

Tolgahan Sayışman'ın yeni saç stilini beğenip beğenmediğini soran gazetecilere yanıt veren Almeda Sayışman, "Ben kısa seviyorum. Bana söz vermişti proje bitince kısaltacağını ama yapmadı. Uzun saçı biz kullanalım. Anlamıyorum neden kesmediğini." diyerek eşine takıldı.

Tolgahan Sayışman'dan sert açıklamalar

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki göstermişti. Konu hakkında açıklama yapan Almeda, "Güzel yorumlar kadar kötü yorumlarda oluyor tabii ki. Hepsini dikkate almıyorum aslında ama aileme dokunan bir olaydı. İçten ailevi yorumlar yapılınca ve son olarakta çocuklarıma hakaret gelince bende dayanamadım, söz konusu çocuklarım olunca... O kişiyi bulacağım ama peşini bırakmayacağım" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tolgahan Sayışman'dan anlamlı hareket
  Gündem

Tolgahan Sayışman'dan anlamlı hareket

Tolgahan Sayışman'ın oğlunun babasına benzerliği "yok artık" dedirtti
  Magazin

Tolgahan Sayışman'ın oğlunun babasına benzerliği "yok artık" dedirtti

Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu açıklaması
  Magazin

Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu açıklaması

Aile dizisinden ayrılan Ushan Çakır'ın yeni projesi belli oldu
  Magazin

Aile dizisinden ayrılan Ushan Çakır'ın yeni projesi belli oldu

Linet'e sürpriz teklif
  Magazin

Linet'e sürpriz teklif

Eylül Öztürk ödül aldı
  Magazin

Eylül Öztürk ödül aldı