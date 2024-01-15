  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Su böreğine Özsüt dokunuşu

Tam 85 yıldır değişmeyen kalitedeki lezzetleriyle misafirlerini ağırlayan Özsüt, gelenekseli yeniden yorumlayan yenilikçi bakış açısıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Su böreğine Özsüt dokunuşu

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden su böreğine Özsüt dokunuşu yapan marka, yeni ürünü Cheddarlı Peynirli Su Böreği ile lezzeti ikiye katlıyor.  Özsüt’ün maharetli ustaları tarafından özenle hazırlanan Cheddarlı Peynirli Su Böreği; incecik, kat kat açılan yufkası, cheddarlı yumuşacık peynirli enfes tadı ve mis gibi tereyağı ile her ısırıkta adeta büyülüyor.

Su böreğine Özsüt dokunuşu

Gelenekseli yenilikçi bakış açısıyla yeniden yorumlayan Özsüt, imza lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden su böreğini cheddarlı yumuşacık peynir ile bambaşka bir lezzete büründüren marka, damaklarda unutulmaz bir tat bırakmaya hazırlanıyor.

Su böreğine Özsüt dokunuşu

Özsüt’ün kendi özel su böreği hattında üretilen ve maharetli ustaları tarafından incecik, kat kat açılan Cheddarlı Peynirli Su Böreği, cheddar ve kaşar peynirinin buluşmasıyla iki kat lezzetli hale geliyor. En kaliteli malzemelerle özenle hazırlanan börek, gerçek tereyağının aromasını her ısırıkta hissettiriyor. Enfes tadı, iştah açan görüntüsü ve mis gibi tereyağı kokusuyla adeta büyüleyen bu benzersiz lezzeti denemek için Özsüt’lere uğramayı unutmayın! 

Su böreğine Özsüt dokunuşu

 

Özsüt hakkında:

Türkiye’nin dört bir köşesine günlük pasta ve dağıtımı yapan STP Gıda bünyesinde yer alan Özsüt’ün, 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni bugün 45 ilde 150’ye yakın mağazası, beş bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. İzmir, Kemalpaşa’daki 10.000 m2 alana sahip fabrikasında üretim yapan ve Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerine ürün tedariği sağlayan STP Gıda’nın en köklü markalarından olan Özsüt, 1996 yılından bu yana bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyütüyor. Özsüt’ün en iyi malzemelerle hazırlanmış geleneksel tatları, ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda Türkiye dışında da yatırımlarına devam eden marka, Azerbaycan’da bulunan 7 şubesiyle yurt dışındaki lezzet tutkunlarına da ulaşıyor. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor

 

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özsüt Dünya Süt Günü’nü sütlü tatlılarıyla taçlandırıyor
  Güncel

Özsüt Dünya Süt Günü’nü sütlü tatlılarıyla taçlandırıyor

Özsüt'ten 23 Nisan çocuklarını gülümseten çikolatalı lezzetler
  Hayatın İçinden

Özsüt'ten 23 Nisan çocuklarını gülümseten çikolatalı lezzetler

İstasyon Dergi 3. yaşında  
  Güncel

İstasyon Dergi 3. yaşında  

Her şey sayısal bir düzen içinde
  Güncel

Her şey sayısal bir düzen içinde

Hastane atıklarının sanata dönüşüm yolculuğu
  Güncel

Hastane atıklarının sanata dönüşüm yolculuğu

Türk rap sahnesine yeni soluk
  Güncel

Türk rap sahnesine yeni soluk