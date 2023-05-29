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Özsüt Dünya Süt Günü’nü sütlü tatlılarıyla taçlandırıyor

1 Haziran Dünya Süt Günü’nü birbirinden enfes sütlü tatlılarıyla taçlandıran Özsüt, misafirlerini bu güzel günde birlikte sütlü tatlı kaşıklamaya davet ediyor.

Özsüt Dünya Süt Günü’nü sütlü tatlılarıyla taçlandırıyor

Kazandibi, Fırın Sütlaç, Keşkül, Tavukgöğsü, Tavukgöğsü Kazandibi ve Sakızlı Muhallebi… Yıllar geçse de klasikleşen tatları ile hala bizleri mutlu eden bu tatlıların özünde ne var derseniz; süt var deriz! Sütlü tatlı denilince Türkiye’de aklımıza gelen ilk markalardan olan Özsüt, 1938’den günümüze nesiller boyu içeriği ve hazırlanışı değiştirilmeden sunulan geleneksel tatlılarını, en doğal ve en kaliteli günlük çiftlik sütü ile hazırlıyor. 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü birbirinden enfes sütlü tatlılarıyla taçlandıran Özsüt, misafirlerini bu güzel günde birlikte sütlü tatlı kaşıklamaya davet ediyor.

Özsüt Dünya Süt Günü’nü sütlü tatlılarıyla taçlandırıyor

İlk günden bugüne, değişmeyen lezzetleriyle misafirlerini ağırlayan Özsüt, tam 85 yıldır aynı ustalıkla ve aynı reçetelerle hazırladığı sütlü tatlılarıyla Dünya Süt Günü’nü kutluyor.

Her kaşıkta şölen yaratan sütlü tatlılar

Geleneksel tatlıların özel lezzetlerini yakalamak ayrı bir emek ve ayrı bir deneyim gerektiriyor. Özsüt’ün maharetli ustalarının elinden çıkan sütlü tatlarına lezzet ve doku veren pirincin özel değirmenlerde öğütülmesiyle hazırlanan sübyeden geliyor. Sübye ile doygun bir kıvama ulaşan sütlü lezzetler her kaşıkta ayrı bir şölen yaşatıyor. İşte bu nedenle Özsüt’ün alametifarikası Ege usulü Kazandibi, ilk günden beri aynı tadı veriyor. Badem ve sütün muhteşem uyumunu yansıtan Keşkül, tadı ve kıvamıyla tadanları lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Yıllardır Özsüt mutfağının en çok tercih edilen lezzetlerinden olan, üzeri nar gibi kızarmış Fırın Sütlaç her daim cezbederken, Sakız Adası’nın mis kokulu sakızlarıyla günlük çiftlik sütünü buluşturan Ege’nin hafif lezzeti Sakızlı Muhallebi damaklarda iz bırakıyor. Tavuk göğüs etiyle ve tavukgöğsünün dibinin özel ocaklarda karamelize edilmesiyle hazırlanan Tavukgöğsü ve Tavukgöğsü Kazandibi ise vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor.

Özsüt Dünya Süt Günü’nü sütlü tatlılarıyla taçlandırıyor

Sütlü tatlılarını günlük çiftlik sütüyle hazırlayan ve hiçbir ürününde koruyucu katkı maddesi kullanmayan Özsüt, günlük 60 bin porsiyon pasta, 150 bin porsiyon sütlü tatlı, 20 bin porsiyon şuruplu tatlı, 10 ton dondurma ve 7 ton unlu mamullük üretim kapasitesiyle Türkiye’nin dört bir yanına en kaliteli çiftlik sütü ile hazırlanmış lezzetlerini ulaştırıyor.

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