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Sosyete bu aşkı konuşuyor

Cemiyetin ünlü isimleri Sitare Kalyoncuoğlu ve Mehmet Hanif arasında sürpriz yakınlaşma…

Sosyete bu aşkı konuşuyor

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Mehmet Hanif, geçtiğimiz aylarda eşi Burcu Hanif’i elim hastalık sonrası kaybetmişti.

Sosyete bu aşkı konuşuyor

Bu zorlu süreçte, yakın dostlarının ve ailesinin desteğiyle ayakta kalan Hanif, Sitare Kalyoncuoğlu’ndan da büyük destek görmüştü.

Sosyete bu aşkı konuşuyor

Uzun yıllardır dost olan ikilinin ilişkileri bu süreçten sonra aşka dönüşmüş. Çift olarak görüşmeye başlayan Kalyoncuoğlu ve Hanif, bu ilişkiye bir şans vermek istemiş. İkilinin, yakın çevrelerinden de destek gördüğü gelen haberler arasında...

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