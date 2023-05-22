Sosyete bu aşkı konuşuyor

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Mehmet Hanif, geçtiğimiz aylarda eşi Burcu Hanif’i elim hastalık sonrası kaybetmişti.

Bu zorlu süreçte, yakın dostlarının ve ailesinin desteğiyle ayakta kalan Hanif, Sitare Kalyoncuoğlu’ndan da büyük destek görmüştü.

Uzun yıllardır dost olan ikilinin ilişkileri bu süreçten sonra aşka dönüşmüş. Çift olarak görüşmeye başlayan Kalyoncuoğlu ve Hanif, bu ilişkiye bir şans vermek istemiş. İkilinin, yakın çevrelerinden de destek gördüğü gelen haberler arasında...

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