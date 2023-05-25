Sitare Kalyoncuoğlu'ndan Mehmet Hanif itirafı...

Adil Işık Mert Aslan defilesine katılan Sitare Kalyoncuoğlu; geçtiğimiz aylarda eşi Burcu Hanif'i elim bir hastalık sonucunda kaybeden Mehmet Hanif ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

Kalyoncuoğlu, "Evet doğru bunun hemen ortaya çıkmasını istemezdim daha çok yeni birbirimize şans veriyoruz. Mehmet benim 20 yıllık dostum çok eskilere dayanan bir arkadaşlığımız vardı. Çok zor günler geçirdi. Geçen aylarda Göcekte tekne tatili yaptığım bir zamanda arkadaş ortamında karşılaştık ve orda bir yakınlaşma oldu ve arkadaşlığımız duygusal bir boyut aldı. Şu an çok yeni bir ilişki o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.