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‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’ dizisi yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.

‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

Show TV’de ekrana gelecek dizi; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin ekibi ilk kez okuma provasında bir araya geldi.

‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU, GÜÇLÜ HİKAYE 

Siyah Kalp’in oyuncu kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan),  Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Sema Çeyrekbaşı (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

Okuma provasında bir araya gelen ekip heyecanlarını paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıktı.

‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir aileyi anlatacak olan dizi izleyicileri derin bir heyecanın içine çekecek! Aşkın ateşiyle yanacak, intikamın gölgesinde kalacak ve tutkunun doruklarına çıkacak Siyah Kalp yakında izleyici ile buluşacak.

‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

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