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Nevra’nın başındaki beladan kurtulması hiç kolay olmayacak!

TOD’un ilgiyle izlenen dizisi Zamanın Kapıları’nın 11 Temmuz Perşembe günü yayınlanacak olan 9. bölümünden heyecan verici yeni bir tanıtım paylaşıldı.

Nevra’nın başındaki beladan kurtulması hiç kolay olmayacak!

Yapımcılığını Medyapım’ın, yönetmenliğini ve senaristliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği TOD ORIGINALS dizisi Zamanın Kapıları’nın kadrosunda Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran,Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Servet Pandur, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Nevra’nın başındaki beladan kurtulması hiç kolay olmayacak!

Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı, Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir.

Nevra’nın başındaki beladan kurtulması hiç kolay olmayacak!

Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitabından uyarlanan dizi, Türkiye’nin yanısıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanıyor.

Nevra’nın başındaki beladan kurtulması hiç kolay olmayacak!

Merak unsuru yüksek bir hikaye sunan dizinin 9. bölüm konusu şöyle; ne olursa olsun Sinan’ı yalnız bırakmayan Nevra başına büyük bir dert açar. Bu beladan kurtulmak hiç de kolay olmayacaktır. 

 Zamanın Kapıları 9. bölümüyle 11 Temmuz Perşembe TOD’da.

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