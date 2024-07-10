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Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor

Ay Yapım’ın geçtiğimiz sezonda büyük beğeni toplayan dizisi Şahane Hayatım, şimdi de İspanyol izleyicilerin kalbini kazanmayı hedefliyor.

Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor

Yakında İspanya’nın önde gelen medya kuruluşu Mediaset’in ana televizyon kanalı Telecinco’da “Una Vida Perfecta” ismiyle izleyiciyle buluşacak Şahane Hayatım’ın başrol oyuncuları ve yönetmenleri; tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarıyla İstanbul’da bir araya geldi.

Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor

İstanbul'da gerçekleştirilen bu etkinlikte oyuncular, İspanyol basınına verdikleri röportajlarda dizinin İspanya’da da büyük ilgi göreceğine inandıklarını ifade ettiler.

Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor

Dizinin yönetmenleri Çağrı Bayrak ve Ezgi Çil, dizinin İspanya izleyicisine de sıcak ve samimi geleceğini umduklarını söylerken, başrol oyuncuları Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Yiğit Özşener gerçekleştirilen röportajlarda dizinin İspanya’da yayınlanacak olmasından duydukları heyecanı ve İspanyol izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı dört gözle beklediklerini belirttiler.

Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor

Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle İspanya’da da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Uzun yıllar sonra primetime’da ilk kez bir Türk dizisi yayınlayacak Telecinco kanalının büyük heyecan duyduğu “Una Vida Perfecta”yı İspanyol izleyiciler de merakla bekliyor.

Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor

 

 

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