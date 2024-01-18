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‘Gaddar’dan ön izleme sahnesi yayınlandı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı bir araya getiren Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Gaddar’ 19 Ocak Cuma akşamı seyircisiyle buluşuyor. FOX’ta ekranlara gelecek dizi şimdiden büyük merak uyandırırken dizinin birinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. 

‘Gaddar’dan ön izleme sahnesi yayınlandı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ yarın akşam (19 Ocak) FOX’ta başlıyor.

‘Gaddar’dan ön izleme sahnesi yayınlandı

Tanıtımlarıyla dikkatleri başlamadan üzerine çeken ve merakla beklenen dizinin birinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan sahnede görevinden evine gelen Dağhan’ın annesi ile duygusal buluşma anları yer alıyor.

‘Gaddar’dan ön izleme sahnesi yayınlandı

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu sıradan bir adamın bir kahramana, giderek bir efsaneye dönüşmesini konu alan ‘Gaddar’da ailesini toplamaya uğraşıp, aşık olduğu kadını geri kazanmaya çalışırken kendini merhametsizlerle çevrelenmiş ve bir gaddara dönüşmüş bulacak olan Dağhan’ın hikayesine tanıklık edeceğiz... 

‘Gaddar’dan ön izleme sahnesi yayınlandı

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Gaddar’ 19 Ocak’ta 20:00’de FOX’ta!

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