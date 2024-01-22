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'Gaddar’ ilk bölümüyle dijital medyanın gündemine imzasını attı

Ay Yapım’ın Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı ekranlarda buluşturan yeni dizisi ‘Gaddar’ Cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. FOX’ta yayınlanan tekrar bölümleriyle de çok izlenen dizi 2 gün içinde YouTube’da 5 milyona yakın izlenme sayısına ulaşarak dijitalde büyük bir başarıya imza attı.

'Gaddar’ ilk bölümüyle dijital medyanın gündemine imzasını attı

İlk tanıtımından itibaren aksiyon dolu farklı hikayesi ve güçlü isimlerden oluşan kadrosuyla büyük ses getiren ‘Gaddar' geçtiğimiz Cuma ilk bölümüyle ekranlara geldi. FOX’ta yayınlanan dizi seyirciden ilk bölümüyle büyük ilgi görürken sosyal medyanın da gündemine oturdu.

'Gaddar’ ilk bölümüyle dijital medyanın gündemine imzasını attı

#Gaddar etiketi hem Türkiye hem de dünya çapında saatler boyu TT listesinde yer aldı. YouTube trendlerinde ilk sırada yer alan ‘Gaddar’ın 1. bölümünün izlenme rakamları ise 2 gün içinde 5 milyona dayandı. Hayranların da yoğun ilgi gösterdiği dizide onların hazırladıkları özel videoların Twitter’daki etkileşimi 63.5 milyonu geçti.  

'Gaddar’ ilk bölümüyle dijital medyanın gündemine imzasını attı

Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısını yeniden gündeme taşıyan dizinin Toygar Işıklı imzası bulunan özgün müzikleri de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çağatay Ulusoy ve Onur Saylak’ı yıllar sonra ekranlara döndüren ‘Gaddar’da ikilinin karşılıklı sahneleri sosyal medyada en çok sahnelerin başında yer aldı.  

'Gaddar’ ilk bölümüyle dijital medyanın gündemine imzasını attı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. 

 

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