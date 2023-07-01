 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020 ve 2022'de doğan kızlarıyla evliliklerini taçlandırdı.



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Kurban Bayramı tatili için Çeşme'de bulunuyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, arkadaşlarıyla birlikte bir plajın restoranında vakit geçirdikten sonra sıcak havaya daha fazla dayanamayak kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Yüzerken bir süre sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, daha sonra birbirlerine sarılarak derin aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Denizde romantik anlar yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, daha sonra denizden çıkarak arkadaşlarının arasına döndü.

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