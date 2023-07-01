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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Kurban Bayramı tatili için Çeşme'ye gitti. Ünlü çiftin denizde yaşadığı romantizm, derin aşklarını gözler önüne serdi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020 ve 2022'de doğan kızlarıyla evliliklerini taçlandırdı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Kurban Bayramı tatili için Çeşme'de bulunuyor.

 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, arkadaşlarıyla birlikte bir plajın restoranında vakit geçirdikten sonra sıcak havaya daha fazla dayanamayak kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

Yüzerken bir süre sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, daha sonra birbirlerine sarılarak derin aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

Denizde romantik anlar yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, daha sonra denizden çıkarak arkadaşlarının arasına döndü.

 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

 

 

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