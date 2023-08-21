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İki kızı olan Sinem Kobal'dan annelik itirafı

İki kızı olan Sinem Kobal'dan annelik itirafı... İşte detaylar...

İki kızı olan Sinem Kobal'dan annelik itirafı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, InStyle Türkiye dergisine konuştu.

İki kızı olan Sinem Kobal'dan annelik itirafı
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ile Leyla adında kızı bulunan oyuncu, annelik hakkında konuştu.

İki kızı olan Sinem Kobal'dan annelik itirafı

Kobal, "Peş peşe anne olmak hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun" dedi.

İki kızı olan Sinem Kobal'dan annelik itirafı

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