Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf

Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra röportaj verdi. Hello dergisine konuşan oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan kesitler...
- Anneliği keşfediyorum. Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum.
- Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum.
- Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse; kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım.
- Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim.
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