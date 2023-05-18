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Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf

Hello dergisine röportaj veren Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın doğumundan sonra hayatının çok değiştiğini vurgularken, "Kenan çok iyi bir baba" dedi.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf

Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra röportaj verdi. Hello dergisine konuşan oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan kesitler...

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf

- Anneliği keşfediyorum. Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf
- Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf

- Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse; kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım.

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf

- Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim.

 

 

 

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