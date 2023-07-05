 Sinem Kobal'dan yaz pozları

Sinem Kobal, yaz pozlarını Instagram'dan paylaştı.



Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan 2020'de kızı Lalin'i, 2022'de ise Leyla kucağına alan oyuncu, kombiniyle beğeni topladı.

Doğum kilolarını verdiği görülen Kobal'a binlerce beğeni geldi.

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