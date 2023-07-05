  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sinem Kobal'dan yaz pozları

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yaz pozlarını Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Sinem Kobal'dan yaz pozları

Sinem Kobal, yaz pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Sinem Kobal'dan yaz pozları
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan 2020'de kızı Lalin'i, 2022'de ise Leyla kucağına alan oyuncu, kombiniyle beğeni topladı.

 Sinem Kobal'dan yaz pozları

Doğum kilolarını verdiği görülen Kobal'a binlerce beğeni geldi.

Sinem Kobal'dan yaz pozları

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor
  Magazin

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin bakın kime benziyor?
  Magazin

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin bakın kime benziyor?

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını anlattı! Oyuncudan şok itiraflar
  Magazin

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını anlattı! Oyuncudan şok itiraflar

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf
  Magazin

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş itiraf

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aynı dizide mi oynayacak?
  Magazin

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aynı dizide mi oynayacak?

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı
  Magazin

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı