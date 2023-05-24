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Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını anlattı! Oyuncudan şok itiraflar

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile evliliğini anlattı. İlk görüşte âşık olmadığını söyleyen oyuncu, “Fakat aşk evliliği yaptım. 40’ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada ruhtan bir çarpma yaşadım” açıklamasını yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını anlattı! Oyuncudan şok itiraflar

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programının konuğu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını anlattı! Oyuncudan şok itiraflar


Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, “Aşka inanır mısın” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşka inananlardandım... Fakat ‘Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey’ diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım. 40’ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem’i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. ‘Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var’ oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz.”

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