  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kenan İmirzalıoğlu'ndan babasıyla ilgili duygusal konuşma

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati'nin Çarşamba akşamı konuğu, uzun yıllardır hiçbir programa katılmayan Kenan İmirzalıoğlu...

Kenan İmirzalıoğlu'ndan babasıyla ilgili duygusal konuşma

Çarşamba akşamı 21:00'de yayınlanacak Empati'de, Kenan İmirzalıoğlu yaşanmış hikayelerle Empati kuracak.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan babasıyla ilgili duygusal konuşma

Usta oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlarda ilk kez Cemal Süreya şiiri okudu. Siz basın mensubu dostlarımızla programdan 2 bölüm paylaşıyoruz.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan babasıyla ilgili duygusal konuşma

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMADIĞIMDA BABAM ÇİFTÇİLİK EĞİTİM VERDİ
Ankara'ya bağlı Üçem Köyü'nde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorusuyla o yılları, çocukluğunu anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan babasıyla ilgili duygusal konuşma

"Babana çok düşkün olduğunu biliyorum, babanla aranız nasıldı" sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşamına dair detaylar ortaya çıktı. Usta ismin babası, üniversiteyi kazanamayan oğlunu tarlada çalıştırarak, bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti... İmirzalıoğlu, şakayla karışık "Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi" derken, şu cümleleri kurdu: "Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi, aman oğlum bu köyde kalmayacaksın di mi, okuyacaksın ve kendi hayatını kuracaksın, buradaki toprağa güvenme sakın derdi. Hatta bu konuda çok iyi bir workshop aldım, bu omuzları orada geliştirdim. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ODTÜ'yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ'yü kazanırsam babam bana motor alacak, ben de diyordum ki ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak..."

Kenan İmirzalıoğlu'ndan babasıyla ilgili duygusal konuşma

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aynı dizide mi oynayacak?
  Magazin

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aynı dizide mi oynayacak?

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı
  Magazin

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...
  Magazin

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

Pınar Deniz kombiniyle beğeni topladı
  Magazin

Pınar Deniz kombiniyle beğeni topladı

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje
  Magazin

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti
  Magazin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti