  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Kenan İmirzalıoğlu, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni villasına 77 milyon lira ödedi. İşte haberin detayları...

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa bakan oyuncunun, Beykoz'daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni yuvasına 4 milyon dolar (77 milyon lira) ödediği iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Çiftin, önümüzdeki günlerde taşınacakları villanın bazı yerlerinde değişiklik yapacağı öğrenildi. Evin iç dekorasyonuyla oyuncunun eşi Sinem Kobal'ın yakından ilgilendiği söyleniyor. Önümüzdeki sezonda bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenilen ikili, yeni yuvaları için eşya ve aksesuar bakarak, sipariş vermeye başladı.

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...
  Magazin

Sinem Kobal ekrana dönüyor mu? Eşi Kenan İmirzalıoğlu açıkladı...

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  
  Magazin

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner
  Magazin

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner

Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı
  Magazin

Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı

Sık sık kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir kaş anısıyla güldürdü
  Magazin

Sık sık kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir kaş anısıyla güldürdü

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı
  Magazin

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı