 Sık sık kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir kaş anısıyla güldürdü

Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Kaşıyla sık sık gündem olan oyuncu, anlattığı anısıyla güldürdü.

Demir, "Kaşlarını alıyor musun?" sorusuna, "Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri. Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı kestim. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu"

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