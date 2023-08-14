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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu!

Mert Ramazan Demir ile AfraSaraçoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu!

Mert Ramazan Demir, önceki gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Cihangir 21 adlı mekan çıkışı kendisini görüntülemek isteyen muhabirlerden kaçarken görüntülendi.

 Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu!

Muhabirlerin “Mert bey partneriniz Afra Hanım ile Bodrum’da görüntülenip denizde verdiğiniz pozlar çok konuşuldu. Sonra da aradan çok geçmeden ayrılık haberi çıktı. Bunun gerçeği nedir?" sorularına, "Lütfen bu gece böyle olsun, yazma sen de" diye cevap verdi.

 Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu!

Muhabirler ısrarlı bir şekilde “Mert bey Afra Hanım'la neden ayrıldınız? diye sorunca Demir, "Sorma, başka zaman konuşalım. İyi geceler abi başka zaman. Haydi iyi geceler zaman bu zaman değil sorma abi” diyerek erkek arkadaşları ile yolda selfie çekildi.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir ilk kez konuştu!

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