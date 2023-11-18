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Serkan Bayram hem Nobel'e hem de Altın Küre'ye aday

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayatını anlatan ‘Buğday Tanesi' isimli film dolayısıyla Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Serkan Bayram hem Nobel'e hem de Altın Küre'ye aday

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesinin yanı sıra Altın Küre Film Festivali’ne de aday olduklarını belirtti.

Serkan Bayram hem Nobel'e hem de Altın Küre'ye aday

Bayram, "Buğday Tanesi filmimizle ülkemizi dünyanın birçok ülkesinde temsil ettik. Birçok insana filmle birlikte umudu, sevgiyi ve pes etmemeyi aşıladık. Umudun olduğu her yerde hayat vardır ışık vardır. İstedim ki benim hayatım insanlara yol göstersin. Çıktığım bu yolda amacımıza ulaştık... İnsanlığı sadece sevgi ve umut ayakta tutar... Türkiye Ermenileri Patriği Shak II. Maşalyan’ın teveccühü ile Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğim için gururlu ve mutluyum. Şimdi de Altın Küre'ye adayım" diye konuştu.

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