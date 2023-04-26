Şebnem Schaefer sezonu erken açtı

Ünlü model, fit vücuduyla verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından "Sıra Bende adlı tiyatro oyunumuzun prömiyeri öncesinde enerji depoladım" notuyla paylaştı. Fotoğraf binlerce beğeni aldı.

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