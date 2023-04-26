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Şebnem Schaefer sezonu erken açtı

Deniz sezonunu erken açan Şebnem Schaefer, Antalya'da tatil yapıyor.

Şebnem Schaefer sezonu erken açtı

Ünlü model, fit vücuduyla verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından "Sıra Bende adlı tiyatro oyunumuzun prömiyeri öncesinde enerji depoladım" notuyla paylaştı. Fotoğraf binlerce beğeni aldı.

Şebnem Schaefer sezonu erken açtı

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