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Gökdeniz Karadeniz’in küçük kızı büyüdü! İşte son hali

Türk futbolunun başarılı isimlerinden Gökdeniz Karadeniz’in kızı Naz, 19 yaşına bastı.

Gökdeniz Karadeniz’in küçük kızı büyüdü! İşte son hali

38 yaşına kadar başarıyla sürdürdüğü futbol kariyerini Rubin Kazan'da noktalayan, madalya ve alkışlarla uğurlanan Gökdeniz Karadeniz’in kızı Naz Karadeniz, 19 yaşına girdi.

Gökdeniz Karadeniz’in küçük kızı büyüdü! İşte son hali

Gökdeniz kızıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “İyi ki doğdun canım kızım seni çok seviyorum” notunu paylaştı. 

Gökdeniz Karadeniz’in küçük kızı büyüdü! İşte son hali

Gökdeniz Karadeniz'in kızı Naz Karadeniz'in, babasının boyuna gelmesi dikkatlerden kaçmadı. 

Futbolcu Gökdeniz Karadeniz’in Naz haricinde Demir ve Toprak adında iki oğlu var.

 

 

 

 

 

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