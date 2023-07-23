  Şebnem Schaefer'dan Barbie çıkışı... Bu konu tartışmaya kapalıdır

Şebnem Schaefer "Yerli Barbie kim?" anketlerini tiye aldı.

Model, "Türkiye'deki tescilli Barbie benim. Sokakta çocuklar beni oyuncak sanıyorsa, Çin'de oyuncak versiyonum bile üretildiyse, sürekli Barbie konseptli iş teklifleri alıp, çekimler yapıyorsam ve küçüklüğümden beri tanıdığım, tanımadığım herkes bana Barbie diyorsa; evet sanırım bu konu tartışmaya kapalıdır" dedi.



Sevgilisi Eray Yasin Işık da paylaşımıyla Schaefer'a destek oldu.



Model hayranlarının yaptığı bir videoyla, Barbie’yle olan benzerliğini de gözler önüne serdi.

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