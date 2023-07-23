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Şebnem Schaefer'dan Barbie çıkışı... Bu konu tartışmaya kapalıdır

Şebnem Schaefer, son dönemde popüler olan Barbie ile ilgili yaptığı çıkış dikkat çekti. İşte detaylar...

Şebnem Schaefer'dan Barbie çıkışı... Bu konu tartışmaya kapalıdır

Şebnem Schaefer "Yerli Barbie kim?" anketlerini tiye aldı.

  Şebnem Schaefer'dan Barbie çıkışı... Bu konu tartışmaya kapalıdır

Model, "Türkiye'deki tescilli Barbie benim. Sokakta çocuklar beni oyuncak sanıyorsa, Çin'de oyuncak versiyonum bile üretildiyse, sürekli Barbie konseptli iş teklifleri alıp, çekimler yapıyorsam ve küçüklüğümden beri tanıdığım, tanımadığım herkes bana Barbie diyorsa; evet sanırım bu konu tartışmaya kapalıdır" dedi.

Şebnem Schaefer'dan Barbie çıkışı... Bu konu tartışmaya kapalıdır
Sevgilisi Eray Yasin Işık da paylaşımıyla Schaefer'a destek oldu.

  Şebnem Schaefer'dan Barbie çıkışı... Bu konu tartışmaya kapalıdır
Model hayranlarının yaptığı bir videoyla, Barbie’yle olan benzerliğini de gözler önüne serdi.

Şebnem Schaefer'dan Barbie çıkışı... Bu konu tartışmaya kapalıdır

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