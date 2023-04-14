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Lise Defteri ve Emret Komutanım oyuncuları yıllar sonra buluştu

Lise Defteri'nde Aylin ile Ediz'i, Emret Komutanım'da Alev Hemşire ile Posta Ferit'i canlandıran Şebnem Schaefer ve Arda Kural yıllar sonra buluştu.

Lise Defteri ve Emret Komutanım oyuncuları yıllar sonra buluştu

Lise Defteri'nde Aylin ile Ediz'i, Emret Komutanım'da Alev Hemşire ile Posta Ferit'i canlandıran Şebnem Schaefer ve Arda Kural yıllar sonra TikTok'ta buluştu.

Lise Defteri ve Emret Komutanım oyuncuları yıllar sonra buluştu
İki dizide de sevgili rolünü canlandıran sarışın oyuncular, gerçek hayatta da birbirine çok yakıştırılıyordu.

Lise Defteri ve Emret Komutanım oyuncuları yıllar sonra buluştu

43 yaşına giren Arda Kural'ın canlı yayınına sürpriz yaparak katılan Şebnem Schaefer, hayranları tarafından uzun süredir beklenen buluşmayı gerçekleştirdi.

 

Canlı yayındaki sohLise Defteri ve Emret Komutanım oyuncuları yıllar sonra buluştubeti binlerce kişi izledi.

Lise Defteri ve Emret Komutanım oyuncuları yıllar sonra buluştu

İzleyenler "İşte Ferit'in doktoru geldi" "Ferit yine aşık oldu" "Efsane dakikalar" gibi yorumlarda bulundu.

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