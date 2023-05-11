Kendisine psikoz teşhisi konulması sebebiyle bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, yeni imajını paylaştı.

Saç ektiren ve kilo veren oyuncu, yeni halini Instagram'dan yayınladı. Kural, 20 kilo verdiğini söylemişti.

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