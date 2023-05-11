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Arda Kural yeni imajını paylaştı

Bir dönemin efsane oyuncularından yerli Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, sosyal medya hesabında yeni imajını paylaştı. İşte detaylar...

Arda Kural yeni imajını paylaştı

Kendisine psikoz teşhisi konulması sebebiyle bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, yeni imajını paylaştı.

Arda Kural yeni imajını paylaştı

Saç ektiren ve kilo veren oyuncu, yeni halini Instagram'dan yayınladı. Kural, 20 kilo verdiğini söylemişti.

 

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