Prime Day 11-17 Temmuz arasında Amazon.com.tr’de

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day, bu yıl Türkiye'de 11 – 17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden modaya, güzellikten elektrikli ev aletlerine yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.

Prime Day için Amazon Türkiye‘nin bir diğer sürprizi ise bugün açıklandı. Bu yıl Amazon.com.tr, indirim kampanyasının kurgusunda kuralları tersine çeviriyor ve indirime girecek ürün ve markaları müşteriler ile birlikte belirliyor. Dünyada müşteri odaklılığıyla tanınan Amazon, Prime Day kampanyasında yenilikçi bir dokunuşla müşterilerinin indirim taleplerini toplamak için Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi.

Türkiye'nin en çok takip edilen influencer'larından olan ve bugüne kadar kaçırılmayacak indirimleri takipçileriyle paylaşan isimlerden oluşan Prime İndirim Avcıları, Prime Day'e kadar takipçilerinden indirim istedikleri marka ve ürün tercihlerini toplayacak. Prime Day indirimleri belirlenirken de bu ürünler önceliklendirilmesi sağlanacak. Prime İndirim Avcıları'na, Türkiye'nin önde gelen teknoloji portallarından Donanımhaber'in yanı sıra moda, güzellik ve dekorasyon alanında önde gelen dergilerinden Elle ve Maison Française de okuyucu ve takipçileriyle birlikte en çok indirim istenen ürün ve markaları belirleyerek destek olacaklar.

İşte takipçi ve okuyucularıyla Prime Day indirimlerini belirlemekte rol oynayacak Prime İndirim Avcıları: Berk Keklik (@uberkuloz), Danla Bilic (@danlabilic), Ceyda Kasabali Albayram (@ceydakasabali), Berfu Yenenler (@berfuyenenler), Tugba Yilmaz (@heytuvba), DonanımHaber (@donanimhabercom), Elle Türkiye (@elleturkiye) ve Maison Française Turkiye (@maisonfrancaiseturkey). Bu hesap ve adresler üzerinden yapılacak anketler ve sorulacak sorulara yanıt veren müşteriler Prime Day indirimlerini belirlemekte önemli rol oynayacak.

Prime Day'in bu yılki tarihlerinin duyurulduğu toplantıda konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, “Prime, Amazon'un tasarruf, kolaylık ve eğlenceyi bir arada sunduğu benzersiz üyelik programımız. Üyelerimize yıl boyunca Prime'a özel fırsatlar, ücretsiz ve hızlı teslimat seçenekleri, Prime Video ve Prime Gaming'in sağladığı kapsamlı eğlence deneyimleriyle, tek bir üyelikle hem alışveriş hem eğlencede tasarruf yapma fırsatı sunuyoruz. Prime üyelerimize, amazon.com.tr'de yılın bugüne kadarki en iyi indirim oranlarını sunduğumuz Prime Day, bu yıl Türkiye'de tam bir hafta boyunca sürecek. Amazon.com.tr olarak bu yıl Prime üyelerimizi kutlamak için müşteri odağımızı bir adım ileri taşıdığımız yenilikçi bir kampanya hazırladık. Müşterilerimiz Prime Day indirimlerinde görmek istedikleri ürün ve markaları Prime İndirim Avcıları aracılığıyla bize iletebilecek. İster yeni trend olmuş bir ürünü denemek ister favori ürünlerinizi yedeklemek için, tek yapmanız gereken alıveriş listenizi oluşturup Prime İndirim Avcılarını takip ederek indirimde görmek istediklerinizi onlara iletmek.” dedi.

Prime üyesi olmanın tam zamanı:

11 – 17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dahil 39TL'ye sunan Prime üyeliğini bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

İşte sayısız Prime avantajlarından bazıları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 250 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” de dahil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyorlar.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

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