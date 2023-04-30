 Özlem Yıldız ikinci kez mi evleniyor?

Kanal D'de ekrana gelen Konuştukça programını sunan Özlem Yıldız, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Sekiz yıl evli kaldığı Sinan Serter'le 2013 yılında boşanan Özlem Yıldız, evlilikle ilgili konuştu.

İşte röportajdan kesitler...

Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Çok büyük cümleler kurmam. Evlilik çok güzel bir şey. Ön yargılı değilim ama tabii ki kolay da bir karar değil. Ben bir yuvayı devam ettirmek isterdim. Bundan sonrasında zaman ne gösterir, yaşayıp göreceğiz.



Zaman içinde hayata bakışınız ne kadar değişti?

Herkesin gençliğini, ergenliğini yaşadığı dönemde ben hep göz önündeydim. Bunun bedelini ister istemez gözyaşıyla ödedim. Ailem de üzüldü. Bir de benim içim, dışım çok bir. Hep şeffaf yaşadım. Düşünsene; 25 senede bir çocuk büyümüş, evlilik çağına gelmiş oluyor. Aslında bir nesil büyütmüş oluyorsun. O dönemki nesil, “Biz, seninle büyüdük” diyor.

Çok çalışkan bir kadınsınız. Yıllardır çalışıyorsunuz. EYT’de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durum ne?

Hiç sorma! (Gülüyor) Artık ben de bir emekliyim. Peki, kimin sayesinde? Kanal D’nin. O yıllarda, o yaşlarda buraya kadrolu sunucu olarak girdim. Aynaya bakıyorum, gülüyorum. “Artık emeklisin, kendine gel” diyorum.

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