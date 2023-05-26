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Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, bakın hangi ünlü iş insanına kalbini kaptırdı. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Sunucu Özlem Yıldız ile turizm dünyasının ünlü ismi Mete Vardar birlikte!

Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?

Yaklaşık iki aydır flört eden sevgililer, ilk kez Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları misali son günlerde sosyetenin gönül yayları da bir hayli gevşemiş durumda! Sunucu Özlem Yıldız ile turizmci işadamı Mete Vardar aşk yaşıyor. Evet, yanlış okumadınız...

Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?

2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız ile beş yıl önce eşi Neylan Vardar'dan boşanan ve hiç kimseyle adı anılmayan Mete Vardar, yaklaşık iki aydır flört ediyormuş.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?

Aslında geçen ay bir arkadaşım, Kıbrıs'ta, Yıldız ile Vardar'ı samimi şekilde gördüğünü söylemişti ama ihtimal vermemiştim. Geçen hafta sonunda, Bodrum'da olduklarını öğrenince içime kurt düşmüştü.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?
İki gün önce ise, Mete Vardar'ın, Özlem Yıldız ve annesi Sevgi Yıldız ile Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıda yemek yedikleri bilgisi gelince emin oldum. Yıllar sonra gönül kapılarını açan ve şimdilik gizli saklı süren Özlem Yıldız-Mete Vardar aşkı bakalım uzun soluklu olacak mı?

 

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