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Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması

Özlem Yıldız, İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cesedinin bulunması ve kendisiyle aynı isim olması nedeniyle açıklama yaparak, isim benzerliği olduğunu söyledi.

Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması

İstanbul Esenyurt'ta oturan ve üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulunmuştu.

Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması

İsim benzerliği olduğunu söyleyen Özlem Yıldız, telefonunun susmadığını söyledi.

Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması
Instagram'dan videolu açıklama yapan Yıldız, "Herkese merhaba... Bugün story atmayınca işler karışmış. İsim benzerliği... Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.

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