Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması

İstanbul Esenyurt'ta oturan ve üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulunmuştu.

İsim benzerliği olduğunu söyleyen Özlem Yıldız, telefonunun susmadığını söyledi.



Instagram'dan videolu açıklama yapan Yıldız, "Herkese merhaba... Bugün story atmayınca işler karışmış. İsim benzerliği... Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.

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