Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi. Kareyi, sunucu ve model sayfasına taşıdı.

İkilinin evleneceği iddia edildi.

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