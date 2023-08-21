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Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi

Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi

Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi. Kareyi, sunucu ve model sayfasına taşıdı. 

 Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi

İkilinin evleneceği iddia edildi. 

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