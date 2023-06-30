  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi

Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi. İşte haberin detayları...

Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü sunucu Özlem Yıldız, iş dünyasının başarılı ismi turizmci Mete Vardar’da aşkı bulmuştu.

Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak tutan çift, aşklarını bayram tatilinde ilan etti. Baş başa romantik bir tatil için Kıbrıs’a giden ikiliden Özlem Yıldız, birlikte ilk pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak, aşklarını resmi olarak duyurdu.

Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması
  Gündem

Özlem Yıldız'dan son dakika açıklaması

Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?
  Magazin

Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?

Özlem Yıldız ikinci kez mi evleniyor?
  Magazin

Özlem Yıldız ikinci kez mi evleniyor?

Bafetimbi Gomis evlendi
  Magazin

Bafetimbi Gomis evlendi

Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi
  Magazin

Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi
  Magazin

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi