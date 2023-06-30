Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü sunucu Özlem Yıldız, iş dünyasının başarılı ismi turizmci Mete Vardar’da aşkı bulmuştu.

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak tutan çift, aşklarını bayram tatilinde ilan etti. Baş başa romantik bir tatil için Kıbrıs’a giden ikiliden Özlem Yıldız, birlikte ilk pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak, aşklarını resmi olarak duyurdu.

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