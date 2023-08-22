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Özlem Yıldız plajda karşısında domuzu görünce şok oldu! Sunucu korku dolu anlarını anlattı!

Özlem Yıldız, Türkbükü’deki Hebil Koyu’nda güneşlenirken, arkasından geçen domuzu görünce şoke oldu. Sunucu, “Ayı sandım ve çığlık attım. Gece Bodrum’da şehre iniyor diye yalnız yürüyemiyorum” dedi.

Özlem Yıldız plajda karşısında domuzu görünce şok oldu! Sunucu korku dolu anlarını anlattı!

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Özlem Yıldız, iş insanı sevgilisi Mete Vardar’la tatil yaptığı Bodrum’daki bir plajda, karşısında domuzları görünce çığlık atmaya başladı. İlk başta ayı sandığını daha sonra çocukların üzerinden atlayınca domuz olduğunun farkına vardığını anlatan sunucu, “Görünce içim çekildi. Gece karşılaşmaya alışığız, gündüz vakti görünce herkes korkup çığlık attı. At gibi zıplıyordu, güvenlik ne yapacağını şaşırdı? Onlar da kaçtı. Bodrum’da geceleri domuz iniyor diye yalnız yürüyemiyorum” diye konuştu.

Özlem Yıldız plajda karşısında domuzu görünce şok oldu! Sunucu korku dolu anlarını anlattı!
Domuzun iskeleden girdiğini söyleyen Yıldız, “Ormana kaçtı. Google’e girip, ‘Domuz ısırıyor mu?’ diye baktım. Isırıyormuş. Hem iri hem hızlı hem de çok kıllı...” dedi. Sunucu, “Son yıllarda Bodrum’da neler değişti?” sorusuna, “Pahalılık ve kalabalık oluşu. Perşembe günü İstanbul’a döneceğim, eylülün son haftası tekrar geçeceğim” yanıtını verdi. 

Özlem Yıldız plajda karşısında domuzu görünce şok oldu! Sunucu korku dolu anlarını anlattı!

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