 Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi

Sosyal medyada Orhan Gencebay için öldü iddiası ortaya atıldı.

Bu iddia kısa sürede birinci sırada yer aldı. Birçok kullanıcı Gencebay için, baş sağlığı mesajı bile yayınladı.

Sanatçının 'öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay açıklık getirdi.

Snob Magazin'e konuşan Gökhan Gencebay, "Uydurma bir haber. Öyle bir şey. Sağlıklı gayet iyi. Şu an evde oturuyor. Sağlıklı" dedi.

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