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SnobMagazin.com

Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın öldü haberlerine oğlu Gökhan Gencebay açıklık getirdi. İşte detaylar...

Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi

 Sosyal medyada Orhan Gencebay için öldü iddiası ortaya atıldı.

 Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi

Bu iddia kısa sürede birinci sırada yer aldı. Birçok kullanıcı Gencebay için, baş sağlığı mesajı bile yayınladı.

 Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi

Sanatçının 'öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay açıklık getirdi.

 Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi

Snob Magazin'e konuşan Gökhan Gencebay, "Uydurma bir haber. Öyle bir şey. Sağlıklı gayet iyi. Şu an evde oturuyor. Sağlıklı" dedi.

 

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