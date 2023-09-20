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Orhan Gencebay sağlık durumunu anlattı

Orhan Gencebay-Sevim Emre çiftinin oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Özmen Han, ikinci evlilik yıl dönümünü kutladı. Beyoğlu'nda bir mekanda gerçekleşen kutlamaya Orhan Gencebay da katıldı.

Orhan Gencebay sağlık durumunu anlattı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay ile Seda Özmen Han, ikinci evlilik yıl dönümünü kutladı.

Orhan Gencebay sağlık durumunu anlattı

Çiftin evlilik yıl dönümünü iş insanı olan aile dostları Özcan Sezer'in organizasyonuyla Gallada adlı mekanda gerçekleşti. 

Orhan Gencebay sağlık durumunu anlattı

Geceye sanatçı Orhan Gencebay da katıldı. Geçtiğimiz temmuz ayında tekneden düşüp yaralanan sanatçı,sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gencebay  "Çok şükür bomba gibiyim. Sevenlerim merak etmesin" dedi. 

Orhan Gencebay sağlık durumunu anlattı

İki yıl önce Çırağan Sarayı'nda evlenen çift için iş insanı Sezer, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşündü.

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