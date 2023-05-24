Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, eşi Seda Han Özmen ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Geçen sene nikah masasına oturan Gencebay, çocuk sorularına, "Hayırlısı... Bu işler kısmet" cevabını verdi.



'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinin çekimlerinin bittiğini belirten Gencebay, "Biraz dinleneceğim. Sonrasında gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi.

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