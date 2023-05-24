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SnobMagazin.com

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması geldi. İşte detaylar...

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre; Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, eşi Seda Han Özmen ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması
Geçen sene nikah masasına oturan Gencebay, çocuk sorularına, "Hayırlısı... Bu işler kısmet" cevabını verdi.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması
'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinin çekimlerinin bittiğini belirten Gencebay, "Biraz dinleneceğim. Sonrasında gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması

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