  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sevim Emre tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sevim Emre tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Sevim Emre tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sanatçı Orhan Gencebay, 2 gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Orhan Gencebay tekneden düştü.

Sevim Emre tekneden düşen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Kazanın ardından CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Sevim Emre, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Direkt betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başını çarpabilirdi. Spor yaptığı için daha hafif atlattı. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar. Yalan yanlış Haberler yapılıyor, bunlar bizi çok üzüyor...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi
  Gündem

Orhan Gencebay'ın 'Öldü' haberlerine oğlu Gökhan Gencebay cevap verdi

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı  
  Magazin

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı  

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması
  Magazin

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması

Hadise'den sürpriz açıklama! Yeniden mi evleniyor?
  Magazin

Hadise'den sürpriz açıklama! Yeniden mi evleniyor?

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım
  Magazin

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular
  Magazin

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular