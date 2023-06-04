Notaların Efendisi yaza bomba gibi giriyor

Notaların efendisi olarak tanınan sanatçı, ilk olarak 16 Haziran’dan itibaren Fulya’daki Bi Nevi İstanbul sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi olan Umut Açıkgöz, kıpır kıpır bir Lübnan şarkısını sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sanatçı, konserin hemen ardından Lübnan’a giderek klip çekecek.

Geçtiğimiz günlerde Altın Kabak ödül töreninde 'Yılın En İyi Erkek solisti' ödülünü alan müzik dünyasının güçlü sesi Umut Açıkgöz, hız kesmeden müzik yolculuğuna devam ediyor.

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