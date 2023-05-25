Nilperi Şahinkaya'dan evlilik açıklaması

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.



Yürüyüşe mola verip muhabirlerle sohbet eden oyuncu, sevgilisi Emre Yusufi ile evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Güzel, sakin giden bir ilişkimiz var. Hiç evlilik beklentim olmadı. Öyle bir konuşma da geçmedi. Açıkçası evlilik hayalim yok.”

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