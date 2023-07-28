Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.



Yakın zamanda ‘Erşan Kuneri’ dizisinin çekimlerinin başlayacağını söyleyen oyuncu, kostüm provasına geldiğini belirtti.



Tatil sezonunu kapattığını belirten Şahinkaya, “Artık set zamanı… Çekimler başlıyor” dedi.

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