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Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı. İşte detaylar...

Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı
Yakın zamanda ‘Erşan Kuneri’ dizisinin çekimlerinin başlayacağını söyleyen oyuncu, kostüm provasına geldiğini belirtti.

Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı
Tatil sezonunu kapattığını belirten Şahinkaya, “Artık set zamanı… Çekimler başlıyor” dedi.

Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı

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