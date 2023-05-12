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Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile olan davasını geri mi çekti?

Burak Deniz ile davalık olan Nilperi Şahinkaya, dava hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile olan davasını geri mi çekti?

Nilperi Şahinkaya, davalık olduğu Burak Deniz hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıl Adana'da aynı otelde konaklayan Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşları Deniz'in hakaretlerine maruz kaldıüını iddia ederek, dava açmıştı.

 Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile olan davasını geri mi çekti?

Oyuncunun, davayı geri çektiği iddia edilmişti.

 Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile olan davasını geri mi çekti?

Şahinkaya, "Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Bu konu hakkında çok bir şey konuşmak istemiyorum ve konuşmuyorum da zaten ama sürekli soruluyor bana gazeteciler tarafından... Şunu söylemek istiyorum. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum" dedi.

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile olan davasını geri mi çekti?

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