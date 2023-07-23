Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!

Snob Magazin'in haberine göre; Adları bir süredir aşk dedikodularına karışan Bestumsu Özdemir ile Burak Deniz, aşkı belgelendi.



Geçtiğimiz hafta Bodrum'da bir mekanda sarmaş dolaş eğlenen ikilinin aşkı sosyal medyada ortaya çıktı.



Deniz, Özdemir'in araba çarpması sonucu bir bacağını kaybeden ve barınaktan sahiplendiği Mia ile poz verdi.



Oyuncu, Mia ile çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Bu durum ikilinin fanlarının gözünden kaçmadı.



Deniz'in bu paylaşımı aşkı ortaya çıkarmış oldu.

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