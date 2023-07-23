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SnobMagazin.com

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı! İşte haberin detayları...

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!

Snob Magazin'in haberine göre; Adları bir süredir aşk dedikodularına karışan Bestumsu Özdemir ile Burak Deniz, aşkı belgelendi.

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!
Geçtiğimiz hafta Bodrum'da bir mekanda sarmaş dolaş eğlenen ikilinin aşkı sosyal medyada ortaya çıktı.

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!
Deniz, Özdemir'in araba çarpması sonucu bir bacağını kaybeden ve barınaktan sahiplendiği Mia ile poz verdi.

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!
Oyuncu, Mia ile çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!

Bu durum ikilinin fanlarının gözünden kaçmadı.

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!
Deniz'in bu paylaşımı aşkı ortaya çıkarmış oldu.

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in aşkını Mia ortaya çıkardı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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